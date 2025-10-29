Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz aralığını yüzde 3.75 - 4 olarak güncelledi. Fed faiz kararı 2'ye karşı 10 oyla kabul edildiği bildirildi. Fed, faiz oranlarını bu yıl ikinci kez çeyrek puan düşürdü.

Fed yaptığı açıklamada, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor. Komite, ikili yetkisinin her iki tarafındaki risklere dikkat ediyor ve son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına inanıyor." ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz belirleme komitesinin 1930'larda kurulmasından bu yana, yetkililerin hükümetin kapanması nedeniyle bir aylık önemli kamu istihdam verilerinden yoksun olmasına rağmen para politikasını belirlemesi ilk kez yaşanıyor.