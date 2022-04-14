Fed faiz kararı son dakika: Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TC Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı. Merkez Bankası’nın kararı sonrası dolar kuru da merak edilir oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru 14,62'lerde seyrediyor. Euro/TL ise 15,97'den işlem görüyor.

Küresel piyasaların beklediği Fed faizi kararı öncesinde ABD’den enflasyon vereni geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) son FOMC toplantısında faizi 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 oranına yükseltti. Ülkede enflasyon yüzde 8,5'la 40 yılın zirvesinde. Fed ayrıca mayıs ayıyla birlikte 9 trilyon dolarlık bilançosunu, her ay 95 milyar dolar olacak şekilde azaltmaya başlayacağını duyurdu.

Fed faiz kararın ne zaman açıklanacak?

Altın, dolar, petrol fiyatları gibi ekonominin dinamiklerine yön verecek olan FED faiz kararı bu yıl üçüncü kez açıklanacak. TCMB(nin nisanda da faizi sabıt tutmasından sonra gözler bu kez Fed’in faiz toplantısına çevrildi. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.ABD merkez bankası Federal Reserve (Fed), enflasyondaki rekor artışa karşı, beklenen adımı atarak faiz oranını 25 baz puan artırdı. Üç yıllık aradan sonra ilk kez faiz artırımına giden Fed, mart ayında faiz oranını 0-0,25'ten 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. Fed'in bu yıl içinde altı faiz artırımı daha yapabileceği ve faiz oranını yıl sonuna kadar yüzde 1,875'e yükselteceği tahmin ediliyor.

Fed faiz toplantıları ne zaman?

Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmişti. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.