FED faiz kararı: Fed haziran faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel ölçekte ülkelerin ekonomisi üzerinde son derece olumsuz bir etkiye sahip oldu. Süper devlet olarak görülen ABD’den gelen son enflasyon verileri savaşın ekonomilere ne derece zarar verdiğinin en bariz örneklerinden biridir. ABD’de faiz artırımına karşılık yükselen enflasyon sürerken Fed’in haziran ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak olması ekonomi piyasasında bir hayli merak söz konusu. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti. Fed'in 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı dile getirilmişti. Tam da bu süreçte Fed’in beklenen haziran ayına ilişkin faiz kararı açıklanacak. Peki Fed faizi ne zaman açıklayacak? Fed haziran ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Fed’in faiz kararı ne olur?

ABD Merkez Bankası Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Fed haziran faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak. Fed toplantı kararları Türkiye saati ile 21:00’da açıklanması bekleniyor.

Fed 75 baz puan faiz artışı yapar mı?

Prof.Dr. Sefer Şener Fed’in faiz kararına ilişkin şunları söyledi: “‘ABD Merkez Bankası (Fed), 0.75 baz puanlık bir artış yapacak mı?’ senaryosunu fiyatlamaya başladı. Ancak üretici fiyat endeksinin piyasa beklentileri doğrultusunda 0.8 olarak gelmesiyle birlikte ABD’de enflasyon kısa vadede çok düşmeyeceğini göstermektedir. Sadece enflasyon açısından düşünüldüğünde 0.75 baz puan faiz artışı sürpriz olmayacaktır. Fakat uzun süreden beri piyasa beklentileri 50 baz puan seviyesine kilitlendiğinden faiz artışının da çok yüksek ihtimalle 50 baz puan seviyesinde kalması muhtemel gözükmektedir.