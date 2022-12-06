FED faiz kararı: FED aralık ayı toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? FED Faiz artırırsa altın, dolar ne olur?

Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı. KASIM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU? Fed aralık ayında bir kez daha toplanacak. Enflasyonun bir nebze geri çekilmesi, üstüne Powell'ın açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı. Şİmdi Fed toplantı tarihi merak ediliyor ve "Fed aralık ayı toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor.

FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu. Küresel piyasalarda gözler gelecek bu son dakika açıklamasına çevrildi. Binlerce yatırımcının yakından takip ettiği kararlar altın, dolar ve kripto gibi birçok piyasayı da yakından ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı son açıklamada faizlerdeki sert artış politikalarını biraz yumuşatabileceklerinin sinyalini vermişti. Bu açıklama dahi piyasalarda olumlu etkiler yaratmaya yetti. Fed kararları 2022 yılının son toplantısı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası başkanı Powell, yaptığı açıklama ile faizlerdeki arttırım politikalarını yumuşatacakları sinyalini vermişti.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aralık ayı Fed toplantısı 13-14 Aralık tarihinde yapılacak. Toplantının ardından saat 21.00 gibi faizlerin açıklanması bekleniyor.

FED Faiz artırırsa dolar ne olur?

Enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. Yani: Fed noktasında ise bu, ABD dolarının özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur.

KASIM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırdı.

Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı. Yine ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü. 75 baz puan faiz artırımı bekleyen analistlerin oranının oldukça yüksek olduğu görüldü. Fed piyasa öngörüsü doğrultusunda Kasım faiz kararını verdi.

FED faiz kararı Bitcoin'i nasıl etkiler?

Fed'in faiz oranlarını 75 baz puan artırarak 2,50'ye çekmesiyle artış, piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşirve kripto para piyasalarının da dahil olduğu riskli piyasalarda bir rahatlama görülür.

POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.