Fed faiz kararı doları nasıl etkiler?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Amerikan Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Peki, FED kararı ne zaman açıklanır? FED kararı doları etkiler mi? FED altın fiyatlarını nasıl etkiler?
Küresel piyasaların gözleri ABD Merkez Bankası faiz kararında. Peki, FED kararı ne zaman açıklanır?
Fed faiz kararı doları nasıl etkiler?
Yatırımcıların gözü kulağı FED'in ocak ayı toplantısında. FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu. FED toplantısı 25-26 Ocak tarihinde yapılacak. FED Ocak ayı faiz kararı ise 26 Ocak Perşembe günü akşamı FED Başkanı Powell tarafından ilan edilecek.
FED 2022 yılında 8 toplantı yapacak işte toplantı tarihleri;
2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
FED kararları dolar ve altını yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, FED faiz artışına giderse doların yükselişe geçeceğini altında ise düşüş gözleneceğini belirtiyor. Bu sebeple gözler FED kararında.