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Ekonomi Fed duyurdu! Gözler Merkez Bankası'nda... İşte dolarda son durum
Ekonomi

Fed duyurdu! Gözler Merkez Bankası'nda... İşte dolarda son durum

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Kritik karar öncesi dolar güne 8,66'dan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 09:54:00 -
Fed duyurdu! Gözler Merkez Bankası'nda... İşte dolarda son durum

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne 8.66 liradan başladı

Dün Fed'in faize dokunmamasının ardından bugün piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karara çevrildi.

Fed faize dokunmasa da tahvil alımlarında azaltım için kapıyı araladı. Dünkü karar metninde ''İstihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam ederse, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir'' denildi.

Bu açıklamanın ardından dolar/TL düşük hacimli piyasada 8.63'ten 8.65'e yükseldi. Yani Fed'in kurda büyük etkisi olmadı.

Dolar yeni güne de 8.66 liradan başladı.

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