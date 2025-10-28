Fed başkanlığı için adaylar belirlendi! BlackRock üst yöneticisi listede

  • İSTANBUL
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görev süresi dolmak üzere olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçmesi muhtemel 5 ismin değerlendirildiğini açıkladı. Kararın yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed Başkanlığı için 5 ismin öne çıktığını söyledi. Bessent, bu isimleri ABD Başkanı Donald Trump’a Şükran Günü’nden kısa bir süre sonra sunacaklarını belirtti.

İŞTE DEĞERLENDİRİLEN 5 İSİM

Bessent’in açıkladığı aday listesi şöyle:

Kevin Hassett: Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü

Michelle Bowman: Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Christopher Waller: Fed Yönetim Kurulu Üyesi

Kevin Warsh: Eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi

Rick Rieder: BlackRock üst yöneticisi

Listede hem mevcut Fed yetkilileri hem de özel sektörden bir üst düzey finans yöneticisinin yer alması dikkat çekti.

TRUMP: YIL SONUNA KADAR AÇIKLAYACAĞIZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed Başkanı seçimi konusunda kararın yıl sonuna kadar verileceğini açıkladı.

Trump’ın adaylar arasında kime yöneleceği belirsizliğini korurken, ekonomi çevreleri bu atamanın yalnızca para politikası değil, aynı zamanda 2026 seçimleri öncesi siyasi atmosferi de etkileyecek önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

