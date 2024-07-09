Fed Başkanı Powell'dan hedef vurgusu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası sunumunu yaptı.

Powell, "Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek" derken, politika faiz indiriminin Fed sürdürülebilir yüzde 2 hedefine ulaşana kadar uygun olmadığını söyledi.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karşılaştığımız tek risk yüksek enflasyon değil. Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek. Politika faiz indirimi Fed sürdürülebilir yüzde 2 hedefine ulaşana kadar uygun değil.

"Enflasyonda ilk çeyrek verileri büyük güveni desteklemiyor"

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Birinci çeyrek verileri enflasyon patikasında Fed'in indirimini gerektirecek büyük güveni desteklemiyor. Toplantıdan toplantıya karar almaya devam ediyoruz.

"İşgücü piyasası aşırı ısınmadı"

Enflasyona ilişkin son aylık okumalar mütevazı ilerleme gösteriyor. İş gücü piyasası koşulları güçlü kalırken soğudu ve aşırı ısınmadı. Enflasyon önemil ölçüde düştü ama yüzde 2 hedefinin üzerinde sürüyor.

ABD ekonomisi sağlam bir hızla büyüyor. İşsizlik oranı yükseldi ancak haziran ayında hala yüzde 4,1 gibi düşük bir seviyede.

Para politikası eylemlerimize ABD halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etmeye yönelik ikili görevimiz rehberlik etmektedir.

"Kısıtlayıcı politika enflasyonu baskılıyor"

Mayıs ayı toplantımızda daha önce açıklanan planlara uygun olarak haziran ayından itibaren bilanço akisinin yavaşlatılmasına karar verdik. Kısıtlayıcı para politikası duruşumuz arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmesine ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskının oluşmasına yardımcı oluyor.

Komite, gelen verileri ve bunların değişen görünüm, risk dengesi ve uygun para politikası yolu üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendirme uygulamasına devam edecek."