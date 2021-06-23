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Ekonomi Fed Başkanı Powell Rusya ve Çin’in dolardan vazgeçme olasılığını değerlendirdi
Ekonomi

Fed Başkanı Powell Rusya ve Çin’in dolardan vazgeçme olasılığını değerlendirdi

Rusya ve Çin’in dolardan vazgeçme olasılığı hakkında konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bunun kendilerini endişelendirmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 00:20:00 -
Fed Başkanı Powell Rusya ve Çin’in dolardan vazgeçme olasılığını değerlendirdi

Fed Başkanı Powell, Rusya ve Çin’in dolardan vazgeçme olasılığının Fed'i endişelendirip endişelendirmediği yönündeki soruya, "Radarlarımızda böyle bir şey yok. Dolar dünyanın rezerv para birimi ve onunla rekabet edebilecek başkası bir para birimi yakın bile değil" yanıtını verdi.

Powell, "Doların gücü, işleyen ABD demokratik kurumları, açık piyasalar ve düşük enflasyon ile sağlanır" ifadelerini kullandı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St Petersburg Ekonomi Forumu’ndaki (SPIEF) açıklamalarında, "Merkez Bankası gibi biz de Ulusal Varlık Fonu'na dolar cinsinden hisse yatırımını azaltma kararı aldık. Şu an fondaki hisse yatırımlarının yüzde 35’inin dolar cinsinden, yüzde 35’inin de euro cinsinden olduğunu düşünürsek, dolar hisselerinden tamamıyla çıkma kararı verdik” demişti.

Rusya’nın elindeki dolar rezervlerinin payını düşürmesi, hükümetin ortaya koyduğu yeni bir politika değil. ABD’nin çeşitli sebepler öne sürerek uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya bir süredir ekonomisini doların etkisinden ‘arındırma’ politikası izliyor.

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