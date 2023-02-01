Fed Başkanı Powell: Dezenflasyonist süreç başladı
ABD) Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, dezenflasyonist sürecin başladığını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.
"Dezenflasyonist süreç başladı"
Son durumu değerlendiren Fed Başkanı Powell: “İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.
Dezenflasyon başladı?
Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.