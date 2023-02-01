  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan casus açıkladı: Hükümeti Türkiye hakkında uzun yıllar boyunca uyardık

Fazıl Say'ın İstanbul Havalimanı sözleri gündeme bomba gibi düştü: Bana kızmayın ama...

OPEC+ duyurdu: Bağlı kalacağız

AK Parti'den önemli çağrı

Yunan generalden çok konuşulacak itiraf: Türkiye bizi tüm dünyaya rezil etti

Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

Petrol, doğalgaz ve altın zengini ülke Fransa'yı kovup Türkiye'yi seçmişti! Rusya'dan sinsi adım geldi

SP’li Birol Aydın 28 Şubatçılar gibi konuştu: “Bedevilik”

HDP cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacak! Pervin Buldan tarihi duyurdu

Her yerden altın fışkırıyor! İslam Memiş müjdeyi Türkiye'ye duyurdu: Artık yeryüzüne çıkarılacak
Ekonomi Fed Başkanı Powell: Dezenflasyonist süreç başladı
Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Dezenflasyonist süreç başladı

ABD) Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, dezenflasyonist sürecin başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 23:23:00 - 2023-02-01 23:33:30
Fed Başkanı Powell: Dezenflasyonist süreç başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.

"Dezenflasyonist süreç başladı"

Son durumu değerlendiren Fed Başkanı Powell: “İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Dezenflasyon başladı?

Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!

Ekonomi

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!

FED'in kararı sonrası kritik altın uyarısı
FED'in kararı sonrası kritik altın uyarısı

Ekonomi

FED'in kararı sonrası kritik altın uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23