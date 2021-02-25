FED Başkanı açıkladı! Altın alacaklar dikkat: Pazar gününe kadar...

Altın, ABD Hazine tahvili faizlerinin 1 senenin zirvesine tırmanmasıyla beraber sene başından bu yana yüzde 5'ten fazla değer kaybederek Şubat ayını da kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar/TL'deki yükseliş ve Küresel altın fiyatlarındaki düşüşten dolayı sıkışmış durumda.

Altın, artan tahvil faizlerinin değerli metale olan ilgiyi azaltmasıyla beraber 2021 yılının ikinci ayını da kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise çarşamba günü Dolar/TL ’deki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşten dolayı 415 TL civarında sıkışmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi’ndeki ikinci sunumunda ekonomik toparlanma için daha çok uzun bir yol olduğunu ve fiyat artışına dair işaretlerin istikrarlı ve yüksek bir enflasyona neden olmayabileceğini belirtti.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerinin salı günü 8 baz puan artış gösterdikten sonra 3 baz puan gerileyerek yüzde 1,39 seviyesine gelmesiyle, ons altın 25 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra bir miktar toparladı.

Ons altın fiyatı

Altın, 2021 yılının ilk ayını küresel piyasalarda yüzde 2,67 kayıpla kapattıktan sonra ikinci ayı da benzer bir kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Son 7 ayın 6’sını kayıpla kapatan altın, 2013 yılından sonraki en kötü yıl başlangıçlarından birini gerçekleştirdi.

Sert düşüşe rağmen hafta başına göre artıda olan ons altın TSİ 08:01’de yüzde 0,43 düşüşle 1.798 dolar civarından işlem görüyor.