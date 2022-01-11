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Ekonomi Fed Başkan Yardımcısı'ndan istifa kararı
Ekonomi

Fed Başkan Yardımcısı'ndan istifa kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, görev süresinin dolmasına iki hafta kala, 14 Ocak'ta Yönetim Kurulu'ndan istifa edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 02:31:00 -
Fed Başkan Yardımcısı'ndan istifa kararı

Fed'den yapılan açıklamada, Clarida'nın 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı aktarıldı. Açıklamada, görev süresi 31 Ocak'ta sona erecek Clarida'nın 14 Ocak'ta yönetim kurulundan istifa etmeyi planladığı kaydedildi.

Clarida'nın istifa kararının Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiğine ilişkin haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ı Fed Başkan Yardımcısı olarak aday göstermişti.

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