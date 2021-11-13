  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Feci son: Rusya'da paraşütçü askerler yere böyle çakıldı!
Dünya

Feci son: Rusya'da paraşütçü askerler yere böyle çakıldı!

Belarus ve Rusya tarafından Belarus'un Polonya sınırı yakınındaki Grodno bölgesinde düzenlenen ortak hava tatbikatında, rüzgara kapılan 2 paraşütçü Rus askeri yere düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:33:00 -
Feci son: Rusya'da paraşütçü askerler yere böyle çakıldı!

Belarus ve Rus askerleri arasında yapılan ortak hava tatbikatında paraşütleri rüzgara kapılan 2 Rus paraşütçü asker düşerek hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havadan atlayış yapan sözleşmeli 2 paraşütçü Rus askerinin rüzgar nedeniyle paraşütlerinin savrulduğu ve yere düşmeye başladığı, bu sırada başka bir Rus askerinin atlayış yaparak düşen askerlere yedek paraşüt ulaştırmaya çalışsa da başarılı olamadığı kaydedildi.

Yere düşen askerlerin ise hastaneye kaldırıldığını, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Bakanlık, "Yere yakın mesafede esen rüzgar nedeniyle yüksek eğitimli 2 sözleşmeli asker paraşütleri savrularak düştü. Doktorların tüm çabalarına rağmen 2 asker aldıkların yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından Rus askeri savcılığı ise, Rus askerlerinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?
Ekonomi

Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kısa bir süre kala, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli..
Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar
Aktüel

Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar

Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakan Kurum, CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!
Gündem

Bakan Kurum, CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Bütçe Görüşmesi sonrası milletveki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay