  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu dağıtmıştı! O alçaklara okkalı ders! İşte şimdi tam rezil kepaze olacaklar

Yeniden Refah Partisi'den AK Parti bombası

Atatürk şovmenleri ‘duygusal’a bağladı: Hem maça çikma hem parayı kasaya indir!

Türkiye’den bomba “Rusya” hamlesi! Tamamını satın aldı! Artık rakibi yok

Fatih Terim kulaklarına inanamayacak! Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Daha karpuz kesecektik

Havalimanında skandal anlar! 'Ben Bakanın akrabasıyım! Senin sülaleni bitireceğim'

O isme “üç buçuk” attıran gelişme! Bu nasıl bir kepazelik böyle! Tüh sizin suratınıza

Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’ndan skandal tavır! Bu nasıl bir rezalettir Allah aşkına! Sizde hiç utanma yok mu yahu

Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi
Dünya Feci olay! Yangında bir mahalle yok oldu
Dünya

Feci olay! Yangında bir mahalle yok oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-04 19:25:00 -
Feci olay! Yangında bir mahalle yok oldu

Pakistan’ın Karaçi kentindeki gecekondu mahallesinde çıkan yangında 100’den fazla ev küle döndü.

Pakistan’ın Karaçi kentinde gecekondu mahallesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, 100’den fazla ev küle döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Soruşturma başlatıldı

Yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan, dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istiyor
Pakistan, dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istiyor

Gündem

Pakistan, dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istiyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pakistan'dan dikkat çeken TB2 SİHA hamlesi! Bu kadarı kimse tarafından beklenmiyordu
Pakistan'dan dikkat çeken TB2 SİHA hamlesi! Bu kadarı kimse tarafından beklenmiyordu

Teknoloji

Pakistan'dan dikkat çeken TB2 SİHA hamlesi! Bu kadarı kimse tarafından beklenmiyordu

Pakistan'dan örnek karar: Gazze için yasaklandı!
Pakistan'dan örnek karar: Gazze için yasaklandı!

Dünya

Pakistan'dan örnek karar: Gazze için yasaklandı!

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi!
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi!

Dünya

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi!

Kutlamaların yasaklandığı Pakistan yeni yıla sessizlikle girdi!
Kutlamaların yasaklandığı Pakistan yeni yıla sessizlikle girdi!

Gündem

Kutlamaların yasaklandığı Pakistan yeni yıla sessizlikle girdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23