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Yerel Feci olay! Taş kırma makinasının içine düştü
Yerel

Feci olay! Taş kırma makinasının içine düştü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde taş kırma makinasının içine düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:57:00 -
Feci olay! Taş kırma makinasının içine düştü

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyü mevkiinde faaliyet sürdüren özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Tugay Ersoy, iddiaya göre fabrikada taş kırma makinasının içine düştü. Taş kırma makinesinin içerisinde feci şekilde can veren Ersoy’un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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