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Yerel Feci olay! Tartıştığı babasını öldürdü
Yerel

Feci olay! Tartıştığı babasını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-02-16 21:22:00 - 2024-02-16 21:24:14
Feci olay! Tartıştığı babasını öldürdü

Trabzon'un Tonya ilçesinde 26 yaşındaki bir genç, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü. Feci olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bayara mezrası Selenküstü mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Kaan L. (26) ve babası Cafer L. (51) arasında tartışma çıktı.

Babasına ateş etti

 

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan L., tabancayla babası Cafer L.'ye ateş etti. Cafer L. olay yerine hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Cafer L.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Ahmet Kaan L. babasını vurduğu silah ile polis merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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