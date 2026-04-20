Feci olay! Fırının tavanı çöktü yaşlı kadın vefat etti
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde köyde ortak kullanılan fırının tavanı çöktü. O sırada içeride bulunan Fatma Altın (62) enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde köy halkının ekmek pişirmek için kullandığı fırında tavan çöktü.
Olay, saat 09.30 sıralarında Derinkuyu ilçesi Çakallı köyünde meydana geldi. Halkın ekmek pişirmek için ortak kullandığı fırının tavanı çöktü. Bu sırada fırında bulunan 5 kadın, kendilerini dışarı atarak kurtulurken, Fatma Altın beton tavanın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Altın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Altın’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.