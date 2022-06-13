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Yerel Feci olay: Çoban ve sürüsünün üzerine yıldırım düştü!
Yerel

Feci olay: Çoban ve sürüsünün üzerine yıldırım düştü!

Sivas'ın Hafik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:25:00 -
Feci olay: Çoban ve sürüsünün üzerine yıldırım düştü!

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

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