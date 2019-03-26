Feci olay! Bir yaşındaki bebek altıncı kattan düştü
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 1 yaşındaki bebek, 6. katta bulunan evinin balkonundan düştü. Bebeğin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.26 Mart 2019 Salı 15:30
İstanbul Kağıthane'de 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki bebek, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Zümra D. isimli 1 yaşındaki bebek, 6. katta bulunan evinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından yakınlardaki bir özel hastaneye götürüldü.
Daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
YORUM YAZ