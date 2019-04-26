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Feci olay! Başına taşla vurarak öldürdü

Bursa'da, uyuşturucu satışı anlaşmazlığından çıktığı belirtilen kavgada, başına taşla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

26 Nisan 2019 Cuma 10:20
Feci olay! Başına taşla vurarak öldürdü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, uyuşturucu satışı anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen kavgada, başına taşla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vakıf Mahallesi'nde meyve bahçesinde cesedi bulunan Mehmet Altınok'un (25) öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarının incelenmesi ve alınan parmak izlerinin karşılaştırılması sonucu şüphelinin İ.G. olduğunu belirledi.

Taşla vurarak öldürdü

İ.G'nin, uyuşturucu satışı anlaşmazlığından aralarında çıkan kavgada Altınok'u başına taşla vurarak öldürdüğü, Ö.T. ve K.B'nin ise katil zanlısını olay yerinden araçla alıp gizleneceği yere götürdüğü iddia edildi.

Şüphelilerden K.B, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Maktulün evindeki aramalarda, yaklaşık 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca Altınok'a ait 2 bilgisayar, incelenmek üzere muhafazaya alındı.

Kaportacıda saklanmış

Katil zanlısı İ.G'yi Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında araç içinde, Ö.T'yi ise merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde yakalayan ekipler, şüphelilere ait ikişer cep telefonu ve ruhsatsız tabancaya el koydu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mehmet Altınok'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:20
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. Bursa Adli Tıp Kurumu

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