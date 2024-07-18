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Yerel Feci olay! 18 yaşındaki genç kız üst geçitten atladı
Yerel

Feci olay! 18 yaşındaki genç kız üst geçitten atladı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 23:49:00 - 2024-07-18 23:50:37
Feci olay! 18 yaşındaki genç kız üst geçitten atladı

Adıyaman’da üst geçitten atlayan 18 yaşındaki bir genç kız yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide çıkan B.Ö. (18), isimli genç kız aşağıya atlayarak canına kıymak istedi. Karayoluna düşen genç kızı fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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