0553 313 94 23

Feci kazada sıkışan şoförün yardımına halk koştu

Hadımköy'de direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kamyon şoförünün yardımına vatandaşlar yetişti.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:55
Feci kazada sıkışan şoförün yardımına halk koştu

İstanbul Arnavuköy Hadımköy’de seyir halindeki bir kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan başka bir kamyona çarptı. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförünü çevredeki vatandaşlar kurtarırken, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UKH 05 plakalı Rıza Bayram hâkimiyetindeki kumaş bobini taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 34 JZL 52 plakalı Yaşar Yılmaz’ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rıza Bayram, kamyonun şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yardıma halk koştu

Şoför mahallinde sıkışan Rıza Bayram’ı gören çevredeki vatandaşlar kendi imkânlarıyla sürüyücü araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü, ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddi olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde yolu tek şeride düşürerek trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı. Tek şeritte ilerleyen araçlar nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılması üzerine trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:55
  1. Hadımköy
  2. Arnavuköy
  3. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi' açıklaması
    1. Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi'..
    2. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    3. Muğla'da tırla çarpışan traktörün..
    4. Mısır tarlasında saklanan 50 kaçak..
    5. Dünyanın en güçlü top mermisini..
    6. CHP'li Çeşme Belediyesi denize de..
    7. Savcı Sayan'ın 'Her şey güzel olacak'..
    8. EYT’lilere kademeli emeklilik mi..
    9. Korkutan uyarı: Obez çocuk sayısı 250..
    10. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    11. İşte, OGM personel alımı yerleştirme..
    12. Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2..
    13. CHP’li Sinan Aygün döneminde bile..
    14. Park halindeki aracı ateşe verdiler
    15. İsrail ve Arap ülkeleri bir araya..
    16. Sefer görev emri nedir? Sefer görev..
    17. Afrin sınırına dikkat çeken sevkiyat
    18. AK Partili başkan da nöbete indi
    19. CHP'den Muharrem İnce'nin ayağını..
    20. Mustafa Yeneroğlu’ndan tepki çeken..
    21. Torbacılara suçüstü!
    22. Feci kazada sıkışan şoförün yardımına..
    23. Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması:..
    24. Şehitlere küfürler yağdırmıştı!..
    25. Yağmur uyarısı geldi! Yarın..
    26. Şimdi bu bir itiraf değil de ne?..
    27. EYT, af yasası süresiz nafaka çıkacak..
    28. 2017’de öyle, 2019’da böyle! Fatih..
    29. Polise saldıran teröriste cenaze töreni!
    30. Güney Afrika'da aslan kemiği kaçakçısı..
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor