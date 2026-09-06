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Yerel Feci kazada 6 yaralı
Yerel

Feci kazada 6 yaralı

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Feci kazada 6 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, bir SUV ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk olmak üzere toplam altı kişi yaralandı.

Geyve-Taraklı kara yolunda C.Y'nin kullandığı 37 NZ 303 plakalı hafif ticari araç ile U.Y. idaresindeki 34 TE 3410 plakalı SUV tipi araç Doğantepe ışıkları mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Çocuklardan birinin araçtan yola savrularak yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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