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Feci kaza! Sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti

Bursa'da durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştığı aracında hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2019 Salı 15:52
Feci kaza! Sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, kaza Mudanya Bursa karayolu Siteler Otobüs Durağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Mudanya Bursa hattında çalışan 16 BOD 20 plakalı belediye otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. Aynı yönde seyreden ve Osmangazi Belediyesi'nde zabıta olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Hasan Yiğit idaresindeki 16 APD 60 plakalı otomobil otobüse arkadan çarptı.

Kaza sonrası can pazarı yaşandı, otomobil hurdaya döndü. Direksiyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için yolcular, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve ambulans ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekibi kurtarma ekipmanıyla hurdaya dönen otomobili otobüsten ayırdı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Hasan Yiğit, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

 

Kaza esnasında otobüsteki yolculardan birisi de hafif şekilde yaralanırken, tüm yolcular kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:52
  1. Bursa
  2. Hasan Yiğit
  3. trafik kazası

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