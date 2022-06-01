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Yerel Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Yerel

Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 19:44:00 - 2022-06-01 19:45:21

Şırnak’ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Uludere DEDAŞ İşletme Şefliğine ait ekip, Yemişli köyüne doğru yola çıktı. Pikap sürücüsü köy girişinde virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden uçuruma yuvarlandı.

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Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Durumu ağır olan Özcan Benek, Azat Dikmen ve Fikret Apaydın’ın yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Yaralı iki kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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