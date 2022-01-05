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Yaşam Feci kaza! Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yaşam

Feci kaza! Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir otobüs devrildi. Ekiplerin sevk edildiği olay yerinde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 17:07:00 - 2022-01-05 17:12:26

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ölü ve yaralılar var

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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