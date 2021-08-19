  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı
ASELSAN'Dan 40 milyonluk sözleşme!
Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek!
Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi öldürüldü
Yerel Feci kaza! Önce yuvarlandı, sonra alev aldı
Yerel

Feci kaza! Önce yuvarlandı, sonra alev aldı

Bursa'da freni boşalan kamyon önce şarampole yuvarlandı, ardından alev alev yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 11:59:00 -
Feci kaza! Önce yuvarlandı, sonra alev aldı

Kaza, Keles-Kozağacı arasındaki yolda meydana geldi. Keles istikametine doğru yük taşıyan kamyon, freninin boşalması sebebiyle kontrolden çıktı.

Sürücü son ânda kendisini dışarı atarken, kamyon şarampole yuvarlanarak ormanlık alanda alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen ekipler kamyondaki yangına müdahale etti.

Alevler ormanlık alana sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay