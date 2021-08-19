Feci kaza! Önce yuvarlandı, sonra alev aldı
Bursa'da freni boşalan kamyon önce şarampole yuvarlandı, ardından alev alev yanmaya başladı.
Kaza, Keles-Kozağacı arasındaki yolda meydana geldi. Keles istikametine doğru yük taşıyan kamyon, freninin boşalması sebebiyle kontrolden çıktı.
Sürücü son ânda kendisini dışarı atarken, kamyon şarampole yuvarlanarak ormanlık alanda alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen ekipler kamyondaki yangına müdahale etti.
Alevler ormanlık alana sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.