Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Düzce'de meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
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