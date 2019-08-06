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Feci kaza! Kamyondan fırlayan jant kapağına çarpan ünlü doktor ağır yaralandı

Ünlü doktor Ersin Bal, motosikletiyle seyir halindeyken, bir kamyondan fırlayan jant kapağına çarptı. Ağır yaralanan Bal, hastanede tedavi altına alındı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:22
Feci kaza! Kamyondan fırlayan jant kapağına çarpan ünlü doktor ağır yaralandı

Kaza geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde İzmir’deki Uzundere Otobanı Nasreddin Hoca Rekreasyon Alanı yakınlarında yaşandı. Yeni Asır'ın haberine göre, Uzundere istikametinden Üçkuyular istikametine giden ünlü Uroloji uzmanı Ersin Bal, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada, önünde seyreden kamyonun jant kapağı fırladı.

Ağır yaralandı

Kamyonun jant kapağının fırlaması ile dengesini kaybeden Bal, otoyolda motordan düştü. Metrelerce sürüklenen genç doktor ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı doktor Bal, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyat edilen, ardından da yoğun bakıma alınan doktor Bal, yaşam savaşı veriyor. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ersin Bal'ı, kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Yakınları uyarmıştı

Korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförünün bilgisine başvurulacağı ve hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Motosiklet tutkusu olan genç doktor Ersil Bal'ın geçen yıl da motor kazası geçirip, ameliyat olduğu belirtildi. Yakınlarının, 'Artık motosiklete binme' uyarılarını önemsemediği dile getirildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:22
  1. İzmir
  2. Ersin Bal
  3. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi
  4. motosiklet kazası

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