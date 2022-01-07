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Dünya Feci kaza: Kamyon uçurum kenarında asılı kaldı!
Dünya

Feci kaza: Kamyon uçurum kenarında asılı kaldı!

Çin'de navigasyonun yönlendirmesi ile yoldan çıkan kamyon uçurum kenarından asılı kaldı. Sürücü canını zor kurtarırken kamyon saatler süren çalışma ile uçurumdan kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 13:22:00 -
Feci kaza: Kamyon uçurum kenarında asılı kaldı!

Çin’in Changzhi şehrinde görenleri dehşete düşüren bir trafik kazası yaşandı. Kamyon, sarp kayalıklar arasındaki yoldan çıkarak yerden 100 metre yükseklikte asılı kaldı.

Navigasyon yüzünden!

Kamyonun, navigasyonun yönlendirmesiyle sıkıştığı dar yola girdiği tahmin ediliyor.

Bölge sakinleri, sürücünün dağ içinden geçen yolun aracın geçmesi için çok dar olduğunu fark ettiğini ve geri manevra yaparken kazanın meydana geldiğini ifade ettiler.

Sürücü ve araçtaki yolcu olayı yara almadan atlatırken kamyon üç kurtarma aracının yardımıyla yola sokuldu.

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