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Gündem Feci kaza! Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi
Gündem

Feci kaza! Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

Gaziantep'te otomobille motosikletin karıştığı kazada motosiklette yolcu olarak bulunan gencin ayağı koptu. Gence ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, kan kaybı nedeniyle kendinden geçen gence gerçeği söyleyemedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:19:00 -

Kaza, gece saatlerinde Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cevdet Şan Caddesi istikametinden Şehitler Caddesi istikametine dönmek isteyen Emre B. idaresindeki 46 VF 036 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde tam tersi yönde hareket eden Halil İbrahim D. kontrolündeki 42 DNV 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa D.’nin (15) bacağı motosiklet ile otomobil arasında sıkışarak koptu.

Kimse söyleyemedi

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ayağı kopan gence yardıma koştu. Bazı vatandaşlar, yoğun kan kaybı yaşayan ve kendinden geçen Mustafa D.’ye tampon uygularken, bazı vatandaşlar da ayağında kopma değil, soyulma olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan panik anları ve vatandaşların ısrarla 112 acil sağlık ekiplerine ulaşma çabası ise yürekleri burktu.

Hayati tehlikesi yok

Feci kaza sonucu ayağı kopan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin hastanede süreceği belirtildi.

Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Yorumlar

Ege

Kendim büyük motor kullanıyorum. Araba sürücülerinden ricam lütfen motorsiklet kullananlara dikkat edin. Motorsiklet süren birisi otomatik olarak korumasizdir. Motorsiklet kullanlardan ricam , rizikolu sürüşler den mutlaka çekinin. Özellikle düzensiz kavşaklar da olsun, hız konusunda olsun muhakkak trafik kurallarına uyun. Bu kurallar trafige çıkan tüm araçlar içindir. Bisiklet de dahil...
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