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Yaşam

Feci kaza! AK Partili isim hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Temel geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:49:00 -
Feci kaza! AK Partili isim hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ak Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Temel'in (57) kullandığı otomobil, Beykoz Riva Yolu üzerinde hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada yaralanan Mehmet Temel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kavacık Medistate Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Temel yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise gözaltına alındı.

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