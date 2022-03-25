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Yerel Feci kaza! 2 TIR böyle çarpıştı!
Yerel

Feci kaza! 2 TIR böyle çarpıştı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 12:36:00 -
Feci kaza! 2 TIR böyle çarpıştı!

Abdulcebbar D'nin (35) kullandığı 73 SU 456 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen İ.B idaresindeki 50 ANN 362 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Takbaş mevkisinde çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sıkıştığı yerden çıkardıkları Abdulcebbar D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İ.B. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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