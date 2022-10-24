Feci kaza: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Manisa'da hafif ticari aracın üzüm bağına devrildiği ve 7 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Sarıgöl ilçesindeki Bilal B'nin (35) kullandığı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.
7 kişi yaralandı
Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
2 çocuk hayatını kaybetti
Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.