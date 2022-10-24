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Yerel Feci kaza: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Yerel

Feci kaza: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Manisa'da hafif ticari aracın üzüm bağına devrildiği ve 7 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 03:01:00 -
Feci kaza: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Sarıgöl ilçesindeki Bilal B'nin (35) kullandığı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

7 kişi yaralandı

Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

2 çocuk hayatını kaybetti

Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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