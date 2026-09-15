Feci kaza! 1 ölü 1 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Malatya'daki feci kaza, 14.30 sıralarında Darende ilçesine bağlı Hisarkale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Seydi Şener idaresindeki 44 DG 097 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye uçtu.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şener, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsmail Şener, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.