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Yerel Feci anlar! Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın böyle savruldu
Yerel

Feci anlar! Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın böyle savruldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde motosikletin kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve kadının savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 19:59:00 - 2022-06-05 20:15:13

Ordu’nun Fatsa ilçesinde motosikletin kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Sahil Caddesi üzeri Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Cem K. idaresindeki motosiklet, yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmeye çalışan Beyhan A. İsimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kadın savrularak, yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan iki kişinin yaralandığı kaza, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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