0553 313 94 23

FDH’ye 12 doktor ataması yapıldı

Ordu’nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesine (FDH) yeni doktor atamaları gerçekleşti.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:30
FDH’ye 12 doktor ataması yapıldı

Ordu’nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesine (FDH) yeni doktor atamaları gerçekleşti.


Fatsa Devlet Hastanesine 85. devlet hizmet yükümlülüğü ve 2019 Yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme ile 8’si uzman hekim 4’ü pratisyen hekim olmak üzere 12 doktorun ataması yapıldı. Atanan doktorlardan 5 uzman hekim ve 1 pratisyen hekim görevine başladı.


Hasta kabulüne başlayan hekimler: İç Hastalıkları Uzmanları Dr. Aslı Odabaşı Giden ve Dr. Serkan Günaydın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cennet Ay, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Ergen, Acil Tıp Uzmanı Dr. Yasin Erol, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Erdem Yıldız ve Dr. Ersel Bulu.


Fatsa Devlet Hastanesince yapılan yazılı açıklamada, “Ataması yapılan fizik tedavi ve kardiyoloji uzmanı ile 3 pratisyen hekimimiz de birkaç ay içerisinde görevine başlayacaktır. Ayrıca eş durumu nedeniyle bir çocuk hastalıkları uzmanı, bir nöroloji uzmanının da göreve başlaması beklenmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler! "Truva atı olarak geliyor, PKK'nın temsilcilerini taşıyor"
    1. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
    2. Sur Belediyesinden 140 personel..
    3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    4. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    5. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    6. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    7. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    8. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    10. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    13. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    14. Lif içeren gıdalar hangileridir?
    15. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    16. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    17. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    18. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    19. Osmangazi’de su kesintisi
    20. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!