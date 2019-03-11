FDH’ye 12 doktor ataması yapıldı

Ordu’nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesine (FDH) yeni doktor atamaları gerçekleşti.

Fatsa Devlet Hastanesine 85. devlet hizmet yükümlülüğü ve 2019 Yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme ile 8’si uzman hekim 4’ü pratisyen hekim olmak üzere 12 doktorun ataması yapıldı. Atanan doktorlardan 5 uzman hekim ve 1 pratisyen hekim görevine başladı.

Hasta kabulüne başlayan hekimler: İç Hastalıkları Uzmanları Dr. Aslı Odabaşı Giden ve Dr. Serkan Günaydın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cennet Ay, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Ergen, Acil Tıp Uzmanı Dr. Yasin Erol, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Erdem Yıldız ve Dr. Ersel Bulu.

Fatsa Devlet Hastanesince yapılan yazılı açıklamada, “Ataması yapılan fizik tedavi ve kardiyoloji uzmanı ile 3 pratisyen hekimimiz de birkaç ay içerisinde görevine başlayacaktır. Ayrıca eş durumu nedeniyle bir çocuk hastalıkları uzmanı, bir nöroloji uzmanının da göreve başlaması beklenmektedir” denildi.