FDA'dan dikkat çeken açıklama: Hızlı Kovid-19 testleri hastalığı tespit edemeyebilir

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) açıklamasında, "Hızlı Kovid-19 ev testlerinin, ağır mutasyona uğramış Omicron varyantı vakalarında diğerlerine kıyasla hatalı biçimde negatif sonuç çıkması ihtimali daha yüksek olabilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Omicron varyantının canlı versiyonlarını içeren hasta örneklerine karşı "antijen" testleri olarak da bilinen ev testlerinin performansını incelemek için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile işbirliğine gidildiği belirtildi.

NIH tarafından yapılan incelemede "antijen testlerinin Omicron varyantını tespit ettiği ancak doğruluğunun azaldığı" bulgusu paylaşıldı.

FDA, Kovid-19'un yüzey proteinlerini tespit ederek çalışan antijen testlerinin kullanımına izin vermeyi sürdüreceğini ve bireylerin bunları talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

PCR testini önerdi

Sağlık kuruluşu, hızlı testle negatif çıkan kişinin belirti göstermesi durumunda yine de PCR yöntemiyle Kovid-19 testi yaptırmasını önerdi.

ABD'nin bazı eyaletlerinde, Kovid-19 testi yapılan mekanlarda uzun kuyrukların oluşması ve sağlık çalışanları arasında vakaların artması nedeniyle antijen kitlerinin dağıtımına hız verilmişti.

CDC, PCR testinin kullanılmasını 31 Aralık'tan sonra iptal etmişti

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC'nin 21 Temmuz 2021 tarihinde duyurduğu 'laboratuvar uyarısı' ile, DSÖ’nün 17 Ocak 2020 tarihinde kabul ettiği Real-Time RT-PCR tanı kiti protokolünün kullanımına yanlış sonuçlar verdiği gerekçesiyle ön bildirimde bulunarak 31 Aralık 2021'de son vereceğini duyurmuştu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA da 4 Şubat 2020 tarihinde, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile SARS-CoV-2'nin tespiti için tanıtılan Real-Time RT-PCR’a Acil Kullanım Onayı vererek, 2 Mart 2020 tarihinde kullanılmasını kabul ettiği bu testi, CDC de, 21 Temmuz 2021 tarihinde geri çektiğini sayfasında duyurdu. CDC, virüsün tanısının FDA'nın önerdiği diğer alternatif yolların kullanılması talimatını vermişti.