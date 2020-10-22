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Dünya FBI'dan Rusya ve İran'a şok suçlama
Dünya

FBI'dan Rusya ve İran'a şok suçlama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbaratı, Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerini ele geçirildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 04:31:00 -
FBI'dan Rusya ve İran'a şok suçlama

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

FBI Direktörü Chris Wray ve DNI Direktörü John Ratcliffe, Washington DC'de son dakika bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ratcliffe, burada yaptığı konuşmada, "İki yabancı aktör olan İran ve Rusya'nın, seçimlerimizle ilgili kamuoyunu etkilemek için bazı adımlar attıklarını tespit ettik." dedi.

Sorunun üzerinde çalıştıklarını belirten Ratcliffe, "Seçimlerimize dış müdahaleyi asla hoş görmeyeceğiz." dedi. Ratcliffe, İran ve Rusya'nın bazı seçmenlerin bilgilerini ele geçirdiğini tespit ettiklerini dile getirerek, "İran'ın Başkan Donald Trump'a zarar vermeyi ve seçmenlerin gözünü korkutmayı amaçlayan e-mailler attığını gördük." diyerek, İran ve Rusya'nın, seçmen bilgilerini kötü niyetli kullanabileceğini söyledi.

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