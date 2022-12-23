FBI'dan reklam engelleyici kullanın uyarısı

FBI, Google ve Bing gibi arama motorlarında reklam engelleyici kullanmanızı istiyor. İşte FBI'ya göre ad block'un önemi.

İnternet üzerinden yürütülen dolandırıcılık saldırıları her geçen gün daha riskli hale geliyor. FBI ise son çalışmada, siber suçluların markaları taklit etmek ve kullanıcıları kötü amaçlı sitelere yönlendirmek için tarayıcı reklamlarını kullandıklarını keşfetti. Bu yüzden FBI, reklam engelleyici kullanmanızı öneriyor.

FBI neden reklam engelleyici öneriyor?

FBI’ya bağlı İnternet Suçları Şikayet Merkezi tarafından yapılan son araştırma, bilgisayar korsanlarının markaları taklit etmek için Google ve Bing gibi arama motorlarını kullandığını ortaya koydu. Reklamların, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirdiği ve kimlik avı saldırısında bulunduğu ifade edildi.

FBI, ilginç şekilde, basit bir ad block (reklam engelleyici) uzantısının dolandırıcılık girişimlerine karşı kritik güvenlik sağlayabileceğini söyledi. Google ve Bing gibi arama motorlarının siber suçlulara karşı daha fazla önlem alması gerektiğine de dikkat çekti.

FBI, siber suçlulara karşı neler yapabileceğinizi de açıkladı. Büroya göre, ilk olarak ziyaret ettiğiniz sayfanın bağlantısını kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Ayrıca web sitesini Google’da aramak yerine bağlantıyı doğrudan yazmanızı öneriyor.

FBI’ya göre dolandırıcıların ağına düşmemek için şunları yapmalısınız:

Bir reklama tıklamadan önce, sitenin orijinal olduğundan emin olmak için URL’yi kontrol edin. Kötü amaçlı bir alan adı, amaçlanan URL’ye benzer olabilir, ancak yazım hataları veya yanlış yerleştirilmiş bir harf olabilir.

İnternette arama yaparken reklam engelleme uzantısı kullanın. Çoğu internet tarayıcısı, bir kullanıcının reklamları engelleyen uzantılar da dahil olmak üzere uzantılar eklemesine izin verir. Bu reklam engelleyiciler, belirli web sitelerinde reklamlara izin verirken, reklamları engellemek için açılıp kapatılabilir.

Başta Google olmak üzere büyük arama motorları, reklamların normal arama sonuçları gibi görünmesini izin veriyor. Reklamların güvenliğini test eden algoritmaları geçen tehlikeli web siteler ise aramalarda en başta görünüyor. Bu yüzden tarayıcıda reklam engelleyici kullanmanız mantıklı olacaktır.

Kaynak: Shiftdelete