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Aktüel

FBI'dan bir heyet, Beyrut Limanı soruşturması için Lübnan'a geliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-15 19:30:00 -
FBI'dan bir heyet, Beyrut Limanı soruşturması için Lübnan'a geliyor

BEYRUT (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale, Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) bir heyetin Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya katılmak üzere ilerleyen günlerde Lübnan'a geleceğini belirtti.

Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere 3 günlük bir ziyaret kapsamında Lübnan'a gelen Hale'nin Caca ile bir araya geldiği ifade edildi.

Hale, görüşmede, FBI'dan bir heyetin soruşturmaya katılmak üzere ilerleyen günlerde Lübnan'a geleceğini aktardı.

Caca ise görüşme sırasında Lübnan'daki hükümet krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut aşamada insanların işlerinin yürütülmesi için yeni ve bağımsız bir hükümet kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Caca, "Ancak kriz, meclisin görev süresinin kısaltılması ve erken genel seçime gidilmesiyle çözülebilir." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada, 177 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.


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