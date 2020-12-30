FBI raporunu açıkladılar! Beyrut Limanı patlamasında dikkat çeken ayrıntı

Lübnan Başbakanı Hassan Diab, Federal Araştırma Bürosu (FBI) raporunun 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda patlayan amonyum nitrat miktarını 500 ton olarak tahmin ettiğini söyledi.

Başbakanlıktan bir dizi gazeteciyle yaptığı röportajda Diab, "FBI raporu patlayan miktarın sadece 500 ton olduğunu ortaya çıkardı" ve "Kalan nerede?" 2.200 ton kaldı mı? "

Bir adli kaynağın AFP'ye açıklamasına göre, ‘yetkililer patlamayı meydana geldiğinden beri soruşturuyor ancak adli müfettiş Fadi Sawan, bir muhtırada suçlanan iki eski bakanın davanın başka bir hakime devredilmesini talep etmesi üzerine soruşturmaların on gün süreyle askıya alınacağını duyurdu’ ifadeleri yer aldı.