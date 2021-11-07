Fazla uyku hangi problemlere yol açar, çok uyuma hastalığı nedir?

Uyku, organizma için yemek, su, nefes alma gibi vazgeçilemez bir ihtiyaçtır ve çok önemli işlevleri vardır. Gün içinde sağlıklı ve keyifli olmak için rahat ve kaliteli uyku en önemli faktörlerden biridir.

Yeterli uyku almamak zararlıdır: dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve ve asabiyete sebep verir. Aynı şekilde fazla uyku alınması durumunda da yorgunluk ve sersemlik hali hissedilebilir. Uyku kişinin ruh hali ile bağlantılıdır.

Çok uyuma hastalığı: Hipersomnia

Hipersomnia ya da hipersomnolens, yaş aralığına göre kişinin yeterli miktarda uyku almasına rağmen kendini yorgun ve halsiz hissetmesi buna bağlı gün içerisinde uyku atakları geçirmesine sebep veren nörolojik bir hastalıktır.

Fazla uyku hangi problemlere yol açar?

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar yayınladıkları makalede, fazla uyumanın bilişsel sıkıntılarla ve hastalıklarla kontaklı olabileceğini söz etti.

Araştırmacılar 70’li yaşlardaki 100 yaşlı insanı 4-5 yıl boyunca takip ederek incelediler. Bu yüz bireyden 88’i rastgele bir demans belirtisi göstermedi. 12 kişinin ise demans öncesi bilişsel bozulma kademesinde olduğu tespit edildi. Çalışma müddetince iştirakçilerden birtakım bilişsel ve nöropsikolojik testleri tamamlamaları istendi. Bu testlerden elde edilen puanlar, Preklinik Alzheimer Bilişsel Bileşik (PACC) puanı ismi verilen bir tek puan sisteminde birleştirildi. Buna nazaran, skor ne kadar yüksek olursa bilişsel durum da vakit içinde o kadar uygun oluyor.

İştirakçilerin alınlarına tek elektrotlu ensefalografi (EEG) aygıtı takılarak 4 ile 6 gece ortasında uykuları ölçüldü. Bu yıllar içinde belli aralıklarda tekrarlandı. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda, düşük kaliteli uykunun yanı sıra bir gecede 4,5 saatten az ve 6,5 saatten fazla uyumanın vakit içinde bilişsel gerilemeye sebep olduğu tespit edildi.

Uyku müddetinin bilişsel fonksiyon üzerindeki tesirinin, bilişsel gerilemede yaş ilerlemesinin tesiriyle emsal olduğu belirlendi. Araştırmadaki tek müjde ise hafta sonu uykucularına geldi. Araştırmacılar, her ne kadar uykunun olağan saati olarak 4,5 saatten az ve 6,5 saatten fazla olmayacak formda belirlenmiş olsa da hafta sonu kaçamaklarının bilişsel olarak çok ziyan verici olmadığı söyledi.