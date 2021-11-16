Fazla su içerseniz bakın ne oluyor! Uzman uyardı

Bilinçsiz uygulanan su diyetinin faydası kadar zararı da olabileceğini belirten Diyetisyen Gizem Topuzlu, “Su diyeti ile birlikte artan su tüketimi vücutta toksinlerin atılmasına, kan basıncının dengesini sağlamaya ve aynı zamanda bağırsak hareketlerini arttırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabiliyor. Her şeyde olduğu gibi fazla su tüketiminin de zararları vardır. Aşırı su tüketimi su zehirlenmesine yol açabilir” dedi.

Sefaköy Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Topuzlu, son günlerde popüler hale gelen su diyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Dyt. Topuzlu, su diyetinin vücudu arındırmak, kilo vermek, çeşitli ameliyatlar öncesi belirli bir süre boyunca su dışında herhangi bir gıdanın alınmadığı bir diyet programı olduğunu belirterek, “Sağlıklı bir bireyin günlük tükettiği besin dışında kilogram başına 30 mililitre su tüketmesi gerekir. Fakat su diyeti süresince sadece sıvı beslenme olduğu için bu miktar artış göstermektedir. Su diyeti ile birlikte artan su tüketimi vücutta toksinlerin atılmasına, kan basıncının dengesini sağlamaya ve aynı zamanda bağırsak hareketlerini arttırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabiliyor. Ancak uzmanlar, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin ile birlikte sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor. Su diyetinin doktor ve diyetisyen kontrolünde yapılması şart” dedi.

"Faydaları kadar su zehirlenmesine de yol açabilir"

Uzun süreli açlık barındıran su diyetinin, vücuttaki hasarlı hücrelerin kendi kendini yemesi anlamına gelen otofajiyi destekleyebileceğine değinen Dyt. Topuzlu, sözlerine şöyle devam etti: "Su diyetinin yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceği yapılan çalışmalarca desteklenmiştir. İnsülin ve leptin (tokluk hormonu) hormonlarını daha duyarlı hale getirebilir. Vücutta biriken ödemin atımına destek olur. Açlık ile birlikte halsizlik ve baş dönmesi yaşanabilir. Elektrolit kayıpları meydana gelebilir. Uzun süre aç kalınacağından dolayı metabolizma yavaşlayabilir. Sadece su içerek tartıda kilo kaybetmek mümkündür fakat vücudunuzdan attığınız kilonun çok yüksek kısmı su olacaktır. Yeteri kadar yağ kaybı gerçekleşmeyeceği için su diyetini bıraktıktan hemen sonra tartıda aynı kiloyu görmeniz muhtemel olacaktır. Detoks vücutta oluşan radikallerin ve metabolik atıkların atılmasıdır. Su diyeti de bu noktada bir çeşit detoks sayılır. Her şeyde olduğu gibi fazla su tüketiminin de zararları vardır. Böbreklerden fazla sodyum atımı ile birlikte hiponatremi gelişebilir ki bu durum ölümcül olabilir. Aynı zamanda aşırı su tüketimi su zehirlenmesine de yol açabilmektedir. Aksi bir durum olmadıkça günlük 2-4 litre su tüketimi normaldir".

"Meyve ve sebzeyle aroma edilebilir"

Dyt. Topuzlu, başlangıçta su içmenin zor gelebileceğini söyleyerek, "Bunu kolaylaştırmak adına çeşitli aromalar yapılabilir. Çeşitli meyve sebzeler örneğin elma, armut, salatalık atarak hem aroma kazandırılır hem de içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin suya karışması sağlanmış olur. Aynı zamanda çubuk tarçın da eklenerek insülin düzenleyici etkisinden faydalanılabilir. Ancak diyabet, gut veya yeme bozukluğu gibi hastalıkları olan bireyler ve hamile, yaşlı ve çocuklar bir uzman aksini söylemedikçe su diyeti uygulamamalıdır" ifadelerini kullandı.