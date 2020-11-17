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Ekonomi Fazla ödenen SGK primleri geri alınır mı?
Ekonomi

Fazla ödenen SGK primleri geri alınır mı?

Fazladan ödenen SGK primi iade alınır mı? SGK primleri hakkında aklına soru takılanlar konu hakkında internette detaylı bir araştırma yapmayı tercih ediyor. Peki, Fazla ödenen SGK primi geri alınabilir mi? | Fazla ödenen SGK primi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:29:00 -
Fazla ödenen SGK primleri geri alınır mı?

Pek çok kişi fazladan ödenen SGK primlerinin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, fazla ödenen prim geri alınır mı? Fazla ödenen SGK primi nasıl geri alınır?

Fazla ödenen SGK primleri geri alınır mı?

SGK’ya yatırılan primlerin, her yıl için belirlenen azami tutarı aşan kısımları geri alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ( SGK) yatırılan prime esas kazançlar için alt ve üst sınır uygulanıyor. Prime esas kazanç en az brüt asgari ücret, en fazla da brüt asgari ücretin 7.5 katı olabilir. Prime esas kazanç tavanını aşan tutarlar için yatırılan sosyal güvenlik primleri ve işsizlik sigortası primleri iade edilir. SGK'ya prime esas kazanç üzerinden primler işçi ve işveren adına ayrı yatırılır. Tavanı aşan kazançlar için sadece işçi adına yatırılan primler iade edilir.

SGK primi nedir?

SGK primi, çalışanların işverenleri tarafından ödenmesi gereken ve çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanması ve gerekli şartlar sağlandığında emekli olmasını sağlayan bir sistemdir.

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