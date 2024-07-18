Fazla mesaide hesap değişiyor! O ismin analizi: 20 milyon lira yeni rakam! Kimse beklemiyordu

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, katıldığı TGRT Haber yayınında yeni vergi paketinde yer alan fazla mesai düzenlemesini anlattı.

Yılmaz, usulsüzlüklerin ihbar edilmesi halinde cezaların katlanarak artacağını, 20 milyon lira gibi rakamlara çıkabileceğini ifade etti.

Memurun fazla mesai hesabının da değiştiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde birçok kamu personelimiz var. Buradaki personellerimize fazla mesaiyle ilgili bir artış söz konusu olacak. Orada her saat için hesaplama yöntemini söylüyorum. 160 gösterge rakamının memur maaş katsayısı olan aylık katsayı bu sene yani 2024'ün Temmuz'undan sonra uygulanacak rakam 0.907, 796 ile çarpılacak. Parasal ifadeyle söyleyeceksek bunu biraz daha kafa karıştırmadan Saat başına ücretin 145 TL 24 kuruş üzerinden bundan sonrasında 50 saati ay içerisinde aşmayacak şekilde uygulamanın getirileceğini söyleyebiliriz."

Fazla mesai hesaplaması daha önce saatlik bazda ve brüt ücret üzerinden yapılıyor. 45 saati aşan çalışmalarda fazla mesai ücreti normal mesaiden yüzde 50 daha yüksek bir oranda ödenirken fazla süreli çalışmalarda bu oran yüzde 25 oranında daha fazla. Yıllık fazla mesai saati maksimum 270 saat. Bu süre aylık olarak 225 saate denk geliyor.