Fazla merak iyi değildir Ahmet Hakan! Bakın neyi delice merak ediyormuş

Ahmet Hakan, "Adaylık için bu kadar hırs yapmasına bakıyorum. 'İlle de ben aday olacağım' diye tutturmasına bakıyorum. Adaylık umuduna sımsıkı sarılmasına bakıyorum. Ve aklıma şu soru geliyor" deyip, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili delice merak ettiği şeyi açıkladı.

Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Adaylık için bu kadar hırs yapmasına bakıyorum.

“İlle de ben aday olacağım” diye tutturmasına bakıyorum.

Adaylık umuduna sımsıkı sarılmasına bakıyorum.

Ve aklıma şu soru geliyor:

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Kemal Bey, nasıl oldu da iki kez adaylığı başkalarına bırakabildi?

Neden Ekmeleddin Bey ya da Muharrem Bey yerine kendisi aday olmadı?

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Ya da şöyle sorayım:

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Adaylık hırsı, neden şimdi ortaya çıktı?

Bu hırs, geçmişte nasıl oldu da bastırıldı?"