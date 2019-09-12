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Fazla kilolar eklemlere zarar veriyor

Op.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:30
Fazla kilolar eklemlere zarar veriyor

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, fazla kiloların eklemlere zarar verdiğini söyledi.


INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Etrafınıza şöyle bir bakın; herkeste kilo problemleri, alınanfazla kilolar, bel ve bacaklara inen ağrılar, yaşam kalitesinden azalmaları eskisinden daha sık duyduğunuzu fark edeceksiniz. Bu tarz sorunlarla uğraşanların artmasının başlıca nedeni fazla kilolar. Kilo fazlalığı ve şişmanlık, günümüzün ve geleceğimizin en büyük problemi olma yolunda maalesef lider. Eklemleriniz sizin 20’li yaşlardaki kilonuza göre tasarlanmıştır. Olmanız gereken kilodan fazla kilolu olduğunuzda kilolar sizlere sadece yük ve ona bağlı ağrı olarak geri dönmektedir. 24 saat boyunca ekstra olan bu yükleri taşımak eklemlerinize yaptığınız en büyük kötülüktür. Fazla kilolu insanlarda eklem ağrıları ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulamalarıyla bir yere kadar etki etmektedir. Yaşam tarzı değişikliği, bel, omur, bacaklara inen fazla yükün azaltılması şarttır. Bu da fazla kilolardan kurtulup, egzersizi hayatınıza sokmakla ancak mümkündür” dedi.



“Ağrı istemiyorsanız kilo vereceksiniz”


Kilo problemine bağlı eklem hasarlarının günümüzün en önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade eden Op. Dr. Bıkmaz, “Kilo fazlalığı, yaşlanma sürecini hızlandırır, eklem hasarlarını hızlandırıp şiddetlendirmektedir. Eğer fazla kilolu veya şişman biri iseniz eklemlerinizin yakın bir gelecekte hasar alacağını unutmamalısınız. Böyle bir probleminiz varsa tedavide en köklü çözümün kilo kaybı ile sağlanabileceğinin farkına varmakta yarar var. Fazla kilolarınızı verin, eklemlerinize nefes aldırın, vücudunuza yardımcı olun. Egzersiz yapmadan olmaz. Egzersize başlamak için yaşınızın, kilonuzun, cinsiyetinizin ya da işinizin asla bir bahane oluşturamayacağını bilmelisiniz. Dünya Sağlık Örgütü tüm bireyler için haftalık 150 dakika orta şiddetli egzersizi öneriyor. Her gün ortalama 45-50 dakika süreyle hayatınıza fiziksel aktivite eklemek konusunda kendinize bir söz vererek işe başlamalısınız. Bu vakit fazla geldiyse 5 günden 30’ar dakikalık orta şiddetli yürüyüşlere başlamanız ve her gün düzenli devam ettirmeniz şarttır. Egzersiz iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterolü arttırır, metabolizmanızı hızlandırır, kalori açığı oluşturarak kilo vermenizin en büyük yardımcısıdır. Bunları da unutmamakta fayda var” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:30
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