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Gündem Fazla bal yiyerek bayılan yavru ayı hakkında gelişme!
Gündem

Fazla bal yiyerek bayılan yavru ayı hakkında gelişme!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 14:48:00 - 2022-08-11 14:52:19
Fazla bal yiyerek bayılan yavru ayı hakkında gelişme!

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ormanda acı bal üretimi yapan arıcıların, kovanların yanında  baygın halde bulduğu yavru bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fazla bal yiyerek bayılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte o açıklama:

 

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