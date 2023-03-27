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Gündem Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye ağır benzetme
Gündem

Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye ağır benzetme

Yeniakit Publisher
2023-03-27 01:02:00 -
Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye ağır benzetme

Ünlü piyanist Fazıl Say, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için skandal bir benzetmede bulundu.

Piyanist Fazıl Say, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, "sözde sanatçı" sözlerini alıntılayarak, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" ifadelerini kullandı.

'Goril için imza benzetmesi'

Say, İnce'nin "sözde sanatçı" sözüne de tepki gösterdi ve 'goril' örneği verdiği paylaşımları şöyle devam etti:

"Alacağı oy yüzde 2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??

Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var."

Ne olmuştu?

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı. İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." dedi.
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